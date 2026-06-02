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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 18:25

Maratona de Porto Alegre

Arte/JC
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A 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre já está consolidada no calendário da cidade, que vê os negócios aproveitarem o movimento para conseguir números expressivos no setor de hotelaria (Jornal do Comércio, edição de 28/06/2026). Porto Alegre é uma das melhores capitais para viver no Brasil e não tem nada. A Maratona é um exemplo que se tiver eventos como festas, shows, lazer, cultura, eventos que impulsionam a saúde e esporte e acabam atraindo turismo, movimentando a economia, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento da cidade e do Estado. (William Oliveira)

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