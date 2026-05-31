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Publicada em 31 de Maio de 2026 às 18:14

O potencial de Águas Claras

Arte/JC
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Águas Claras atrai grandes investimentos para Viamão (Caderno Empresas & Negócios, edição de 25/05/2026). Águas Claras vive uma transformação silenciosa, mas gigante. A localização estratégica pela RS-040, a proximidade com Porto Alegre e o espaço para expansão atraem empresas, condomínios e grandes investimentos. Enquanto muitas cidades já não têm para onde crescer, Águas Claras possui enorme potencial territorial. A região ganha cada vez mais força econômica, identidade própria e importância logística. (Adolfo Medeiros)

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