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Palavra do Leitor

Publicada em 28 de Maio de 2026 às 19:01

Investimentos no RS

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Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tornou mais complexo o prosseguimento do projeto do data center da empresa Scala Data Centers em Eldorado do Sul (Jornal do Comércio, edição de 20/05/2026). O projeto de R$ 3 bilhões com estimativa no futuro de chegar a R$ 500 bilhões não é para o Rio Grande do Sul. Essas cifras astronômicas assustam quando é solicitada uma garantia de R$ 77 milhões. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural, por e-mail)

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