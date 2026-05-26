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Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Maio de 2026 às 18:57

Indústria automotiva

Arte/JC
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O Chevrolet Sonic, carro produzido pela General Motors (GM) exclusivamente no Rio Grande do Sul, começou a chegar às concessionárias brasileiras neste mês, marcando um novo capítulo para a montadora em Gravataí (Jornal do Comércio, edição de 18/05/2026). Acredito que o País tem condições de se desenvolver amparado pelo segundo setor da economia, mas se tivermos um governo comprometido com o povo. Entregar este mercado aos carros chineses elétricos é um crime de lesa-pátria. (Rubilar Jose Fernandes)

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