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Palavra do Leitor

Publicada em 25 de Maio de 2026 às 18:55

Aniversário do Jornal do Comércio

Arte/JC
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O Jornal do Comércio comemorou 93 anos nessa segunda-feira (Caderno especial Dia da Indústria, edição de 25/05/2026). Parabenizamos o Jornal do Comércio pelos seus 93 anos de relevância e bom jornalismo, já no caminho do centenário. Um grande jornal, diverso e plural, que tem a economia e os negócios no seu DNA, mas vai muito além: olha para o campo e para a cidade, promove projetos especiais, como o Marcas de Quem Decide e o Mapa Econômico, e ajuda a contar a história de Porto Alegre e do Rio Grande. (Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre)

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