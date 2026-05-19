Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 19 de Maio de 2026 às 19:00

Exportações de carnes

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A União Europeia (UE) ameaça barrar as exportações de proteína animal brasileira a partir de setembro, medida que envolve as vendas de bovinos, aves, ovos, mel, produtos aquícolas e outros itens de origem animal (Jornal do Comércio, edição de 13/05/2026). O Brasil precisa que o Ministério da Agricultura (Mapa) convoque todo o cadastro de reserva. O cenário é crítico: a União Europeia vetou a carne brasileira por questões sanitárias, provando que o nosso robusto sistema de defesa agropecuária está enfraquecido pela falta de pessoal. Com quase 1.300 cargos vagos para Auditores Fiscais Federais Agropecuários (AFFAs) e um enorme contingente prestes a se aposentar, estamos colocando o agronegócio, a economia e a segurança nacional em risco. Batemos recordes de exportação porque somos livres de doenças e pragas como a febre aftosa, a peste suína africana e a Influenza aviária, mas essa excelência depende de braços técnicos. A barreira da UE só será derrubada com o fim da terceirização da fiscalização e a nomeação imediata de todos os aprovados. (João Lacerda)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.