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Publicada em 17 de Maio de 2026 às 19:00

Malha férrea

Arte/JC
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Com o encerramento da concessão ferroviária da malha Sul se aproximando (fevereiro de 2027), o governo federal já articula a licitação para que uma nova empresa assuma a gestão desse ativo, hoje administrado pela companhia Rumo (Jornal do Comércio, edição de 29/04/2026). Primeiro, deixam tudo sucateado para depois querer investir. O dinheiro do contribuinte é desperdiçado, e o pior é que aceitamos tudo quietos. O povo precisa acordar. (Geferson Souza)

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