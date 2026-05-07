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Palavra do Leitor

Publicada em 07 de Maio de 2026 às 19:13

Crônicas de Fernando Albrecht

Arte/JC
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A obra “A vida como ela foi”, do jornalista Fernando Albrecht, traz crônicas com memórias vivas sobre sua infância e adolescência no interior e trajetória  adulta em Porto Alegre (Caderno Viver, edição de 24/04/2026). O livro é uma merecida homenagem ao jornalista Fernando Albrecht pelo seu desempenho e capacidade  de levar aos olhos dos milhares de gaúchos informações  durante sua atividade. Somos da mesma safra no tempo, portanto acompanho o Albrecht há dezenas de anos. Desejo saúde para continuar nos dando a oportunidade de nos manter bem informados. (José Valdai de Souza, médico, por e-mail)

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