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Publicada em 06 de Maio de 2026 às 18:45

Contratação de professores

Arte/JC
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A proporção de professores ativos com contratos emergenciais ou temporários na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul cresceu quase 20 pontos percentuais na relação com os efetivos desde 2019 (Jornal do Comércio, edição do dia 28/04/2026). Sou professora e não me vejo como “tapa buracos”. Trabalho tanto quanto um professor nomeado, talvez até mais. O problema é a desvalorização desses profissionais contratados. O professor será sempre professor, independentemente de ser contratado ou não. (Patrícia Rosa)

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