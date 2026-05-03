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Palavra do Leitor

Publicada em 03 de Maio de 2026 às 18:52

Plano Diretor

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a primeira parte do Plano Diretor da Capital (Jornal do Comércio, edição de 24/04/2026). Infelizmente, será votado um projeto que não discutiu com a população de Porto Alegre as mudanças climáticas, os efeitos das enchentes, o problema da moradia social; não deu alternativas à mobilidade urbana, não considerou os quilombolas e os indígenas. Não é um plano para a população porto-alegrense. (Maria Conceição Lopes Silva)

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