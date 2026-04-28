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Publicada em 28 de Abril de 2026 às 18:53

Imposto de Renda

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Erros simples e desatenção ainda levam milhares de contribuintes a ter a declaração do Imposto de Renda retida na malha fina da Receita Federal (JC Contabilidade, edição de 22/04/2026). Muitos erros estão ocorrendo pelo fim da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ( DIRF), pois a informação está subindo pelo e-Social que é enviado pela Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (REiNF). As empresas, através dos seus sistemas de gestão ERPs, estão tendo dificuldade na montagem do informe de rendimentos. Minha sugestão é fazer a declaração pelo modo pré-preenchido, pois a informação já está na Receita,  e isso vai evitar que caia na malha fina. (João Nazari)

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