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Palavra do Leitor

Publicada em 27 de Abril de 2026 às 18:55

Recolhimento de lixo

Arte/JC
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Na coluna Começo de Conversa, Fernando Albrecht abordou a questão da coleta de lixo em Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 22/04/2026). Infelizmente, falta cultura no Brasil para a reciclagem do lixo. Os resíduos são colocados misturados nos contêineres, passa o caminhão para recolher o lixo e mistura tudo para levar aos lixões. Quando  aprenderemos que transformar o lixo reciclável redunda em reais? Por que as prefeituras não fazem uma propaganda “institucional”, conclamando seus habitantes para a reciclagem do lixo, abatendo o valor do lixo reciclado, que será vendido, no valor do IPTU? (Bento Luiz Serraggio, cirurgião-dentista, por e-mail)

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