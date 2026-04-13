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Palavra do Leitor

Publicada em 13 de Abril de 2026 às 18:52

Instituto Lance de Craque

Arte/JC
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O Instituto Lance de Craque, idealizado por Andrés D'Alessandro, consolidou sua atuação dentro do Pão dos Pobres, em Porto Alegre, ampliando o impacto social de um projeto que nasceu nos gramados (JC, 05/04/2026). D’Alessandro é um ídolo colorado que nos emociona. Não parou nunca de ser craque. Agora, a sua “pelota” é outra: continuar sendo um cidadão comprometido com o bem-estar de tantas crianças. (Maria Isabel Bins)

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