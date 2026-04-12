Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Abril de 2026 às 18:00

Redução da jornada de trabalho

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou um levantamento inédito que estima uma queda de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil se a jornada de trabalho for reduzida de 44 para 40 horas semanais, o que equivaleria a uma perda de R$ 76,9 bilhões para a economia nacional (Jornal do Comércio, edição de 08/04/2026). Os dados divulgados por um órgão empresarial como a CNI não poderiam ser diferentes ao apresentar essa projeção do impacto de uma possível redução da jornada de trabalho, mas eles não comentam todos os ganhos que a automação, a robótica e a Inteligência Artificial têm proporcionado. (Mauro Bellini)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.