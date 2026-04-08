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Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Abril de 2026 às 19:07

Preço do combustível

Arte/JC
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Em texto publicado na coluna Opinião Econômica, Bernardo Guimarães, doutor em economia por Yale e professor titular da Fundação Getulio Vargas - Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP), explica por que o combustível caro é bom (Jornal do Comércio, edição de 26/03/2026). O Brasil é o maior produtor de etanol (que também é caro, mas renovável) e tem uma gasolina mais cara que a da Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia e El Salvador. Além disso, nossa gasolina contém 30% de álcool. (Daniel Sathero)

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