Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 07 de Abril de 2026 às 18:49

Reforma da Rodoviária

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre receberá um investimento de aproximadamente R$ 19,7 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e tem prazo inicial de 13 meses para a conclusão das obras (Jornal do Comércio, edição de 31/03/2026). Estão colocando uma roupa antiquada em um corpo velho e ultrapassado. A Rodoviária de Porto Alegre há muito tempo não atende mais às necessidades da cidade. Hoje ela é um estorvo e gera um caos na principal saída da Capital com seus inúmeros fluxos cruzados. Isso deveria ser objeto de um concurso público para profissionais habilitados a trazerem qualidade arquitetônica para a porta de entrada da cidade. Sinceramente, este projeto é tão pobre que parece ter sido feito por um estagiário que está cursando o terceiro semestre de arquitetura. (Adriano Braga)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.