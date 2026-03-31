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Palavra do Leitor

Publicada em 31 de Março de 2026 às 19:09

Fábrica de celulose

Arte/JC
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Durante participação no almoço de abertura do South Summit Brazil, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter propôs que seja realizado um abaixo-assinado em defesa do projeto da CMPC para construção de uma nova fábrica de celulose no município de Barra do Ribeiro (Jornal do Comércio, edição de 27/03/2026). A nova unidade da CMPC poderia ser instalada no município de Rio Grande, conforme estava sendo estudado primeiramente desde o projeto da Votorantim. Aqui há viabilidade ambiental. (Júlio César Pereira da Silva)

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