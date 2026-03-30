Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 30 de Março de 2026 às 18:47

Reajuste do Magistério

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o reajuste de 5,4% para professores da rede pública estadual, mas o Cpers Sindicato reivindicava o percentual para todos os profissionais da educação, como merendeiras, zeladores, secretárias, além de aposentados sem paridade (Jornal do Comércio, edição de 25/03/2026). Os professores aposentados da rede pública do Rio Grande do Sul estão há 12 anos sem reajuste. Essa situação é um bom incentivo para os trabalhadores da educação procurarem outra profissão. É desagradável trabalhar durante toda a vida e depender de ajuda de familiares para subsistir. (Daniel Sérgio Gonzalez)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.