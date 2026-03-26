Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Março de 2026 às 19:03

Fenômeno El Niño

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Com a chegada do outono, uma nova fase do fenômeno El Niño volta a gerar preocupação em relação ao aumento das chuvas na região Sul do Brasil e a possibilidade de novas enchentes, causando estragos como os registrados no Rio Grande do Sul em 2024 (Jornal do Comércio, edição de 23/03/2026). Espero que as autoridades estaduais estejam preparadas e, principalmente, com obras concluídas de forma que não ocorram incidentes. Parar durante 5 meses novamente é acabar com a economia do Rio Grande do Sul. (Fábio Prass)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.