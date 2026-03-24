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Publicada em 24 de Março de 2026 às 18:35

Pássaros engaiolados

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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Manifesto cumprimentos ao jornalista Fernando Albrecht pela nota sobre pássaros engaiolados (Começo de Conversa, edição de 17/03/2026). O colunista está correto e me associo à sua declaração “Regulamentem o que quiserem, mas manter pássaros em gaiolas é uma tortura para as pobres aves”, ao abordar o projeto de lei do deputado estadual Aloísio Classmann para tratar de regulamentação da criação de pássaros. Já aproveito e destaco a importância dessa página tão informativa e até mesmo provocativa, um espaço necessário no jornalismo. (Jurema Josefa, por e-mail).

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