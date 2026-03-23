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Palavra do Leitor

Publicada em 23 de Março de 2026 às 18:14

Jockey Club de Porto Alegre

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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O Jockey Club de Porto Alegre tem realizado diversas melhorias, entre elas a iluminação da pista de corrida, que não funcionava há mais de 20 anos e está sendo refeita a partir de um investimento de R$ 800 mil  (Jornal do Comércio, edição de 18/03/2026). Esse prédio é lindo, estilo Modernista, inaugurado em 1959 e tombado pelo Patrimônio Histórico. O Jockey Club de Porto Alegre merece ter sua história resgatada e voltar a ser palco de grandes eventos. (Candido Tiaraju)

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