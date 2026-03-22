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Publicada em 22 de Março de 2026 às 19:03

Casarões da Bento

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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A paisagem de Porto Alegre é composta por diversas construções antigas cheias de histórias para contar, e um exemplo é o conjunto de casarões da avenida Bento Gonçalves entre as ruas Paissandu e Tobias Barreto (Começo de Conversa, edição de 16/03/2026). Os casarões desse trecho da avenida Bento Gonçalves são maravilhosos, mas a prefeitura não avisa com antecedência sobre o índice construtivo. É feito o processo para gerar o índice e paga-se entre 6% a 8% para fazer todo o trâmite para o índice entrar na matrícula do imóvel. Além disso, é pago mais 6% para o corretor de imóveis que vai negociar a venda do índice, mais o ganho de capital para a Receita Federal e por fim vem a oferta de algumas construtoras ou corretores com o preço bem abaixo do valor da tabela da prefeitura. Com este valor, o proprietário terá que manter pela eternidade o imóvel. Não se fala das casas listadas ou tombadas e a perda financeira que os donos dos imóveis têm. (Toninho Saraiva)

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