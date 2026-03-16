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Publicada em 16 de Março de 2026 às 18:52

Acidentes de trânsito

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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O primeiro bimestre de 2026 trouxe preocupação para as ruas de Porto Alegre. Um levantamento aponta que janeiro e fevereiro de 2026 registraram 19 mortes por acidentes de trânsito, tornando o período o mais fatal nos últimos 10 anos (Jornal do Comércio, edição de 10/03/2026). Uma cidade abandonada e sem fiscalização faz com que os maus motoristas sintam-se à vontade para fazer o que bem entendem, somando-se a isso a buraqueira nas ruas e avenidas. (Adriano De Large)

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