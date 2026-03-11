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Publicada em 11 de Março de 2026 às 18:34

Preservação ambiental

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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O decreto que cria duas novas unidades de conservação (UCs) federais no litoral Sul do Estado, o Parque Nacional Marinho do Albardão e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Albardão, no município de Santa Vitória do Palmar, pode ter impactos em três projetos eólicos offshore (no mar) a serem desenvolvidos no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, edição de 10/03/2026). Em toda a costa do Rio Grande do Sul existem áreas pleiteadas para eólicas offshore, assim como em outros estados do Brasil. Nem todas essas áreas serão autorizadas. A demarcação de uma Unidade de Conservação (UC) faz parte do planejamento espacial marinho, é estratégico. (Bruno Linhares)

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