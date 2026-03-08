Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Março de 2026 às 18:43

Orla de Ipanema

Arte/JC
A prefeitura de Porto Alegre concluiu a revitalização da orla de Ipanema, que recebeu investimento de R$ 12 milhões, após 16 meses de obras (Jornal do Comércio, edição de 05/03/2026). Essa mureta colocada em toda a extensão é a mesma que vai reter a água, impedindo que ela volte com fluidez para o leito do Guaíba quando temos o forte vento sul em dias de temporais. (Flávio Filho)

