Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 05 de Março de 2026 às 18:48

Livro impresso

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Na coluna Livros assinada por Jaime Cimenti, o autor falou sobre a leitura de livros impressos, que segue sendo uma experiência única, mesmo com as obras em formato digital (Caderno Viver, edição de 27/02/2026). Como professor universitário há 40 anos, considero o artigo O livro impresso, de Jaime Cimenti, exemplar. Demonstra a diferença cognitiva entre os dois tipos de leitura, colocando a mídia eletrônica como um complemento. A resposta do cérebro explica o que é óbvio e preocupante: a queda da capacidade de compreensão e análise das novas gerações. O Jornal do Comércio está de parabéns por manter a qualidade e objetividade editorial. (Paulo Visentini, por e-mail)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.