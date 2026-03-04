Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 04 de Março de 2026 às 18:56

Exportação de carne bovina

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A imposição, no fim de 2025, de uma cota de 1,1 milhão de toneladas para a carne bovina brasileira pela China, com tarifa de 12% dentro do limite e sobretaxa de 55% para o excedente, alterou de forma imediata a dinâmica das exportações no início de 2026 (Jornal do Comércio, edição de 26/02/2026). Desde a abertura dos mercados nunca se regulamentou produção versus exportação, ou seja, exporta-se tudo, mesmo que não sobre nada no mercado interno, aumentando o custo para os locais onde o produto é produzido. Não há explicação para o fato de que moramos em um Estado que produz carne, leite e outros produtos e pagamos uma fortuna por eles, sendo que a produção é subsidiada pelo governo. (Jonatha Arruda)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.