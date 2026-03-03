Mercado Imobiliário

O Conselho Municipal do Plano Diretor de Porto Alegre deu aval para a construção de cinco prédios de 75 metros de altura, equivalente a 25 andares cada, no terreno do antigo Colégio IPA, no bairro Bela Vista (Coluna Pensar a Cidade, edição de 27/02/2026). A cidade de Chicago, nos Estados Unidos, tem concentração de prédios altos (e lindos) em uma área pequena e restrita, avaliando diversos quesitos importantes como fluxo, acesso, impacto visual, embelezamento da cidade. Os bairros residenciais têm altura bem limitada - porém existe um investimento pesado do município para transporte público rápido, como os trens em trilhos suspensos, que circulam por toda a cidade. Isso sim seria qualidade de vida: morar em bairros como pequenas cidades do interior e chegar ao trabalho sem precisar enfrentar 1 hora (ou mais) em ônibus lotados. (Carla Tellini)