A revitalização do Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, já teve concluída a pavimentação das vias para pedestres, além da instalação de postes de luz com iluminação em led, bancos de concreto para descanso e realização de incrementos no paisagismo (Jornal do Comércio, edição de 26/02/2026). Foi colocado um cimento cinza no chão e a drenagem faz “corredeiras” quando chove, com rachaduras por todos os lados. O comércio da região é heroico. (Leonel Braz)