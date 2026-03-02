Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 02 de Março de 2026 às 19:07

Revitalização do Quadrilátero

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
A revitalização do Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, já teve concluída a pavimentação das vias para pedestres, além da instalação de postes de luz com iluminação em led, bancos de concreto para descanso e realização de incrementos no paisagismo (Jornal do Comércio, edição de 26/02/2026). Foi colocado um cimento cinza no chão e a drenagem faz “corredeiras” quando chove, com rachaduras por todos os lados. O comércio da região é heroico. (Leonel Braz)

