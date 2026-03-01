Quatro anos de guerra

A guerra entre Rússia e Ucrânia completou quatro anos no dia 24 de fevereiro. Doutor e mestre em Relações Internacionais pela Puc-Rio e professor do Programa de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Fabiano Mielniczuk não vê uma resolução do conflito no curto prazo (Jornal do Comércio, edição de 24/02/2024). O problema para se chegar ao fim da guerra, na verdade, foram e são dois: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o francês Emmanuel Macron. (Régis Bastian)