Publicada em 01 de Março de 2026 às 18:53

Quatro anos de guerra

A guerra entre Rússia e Ucrânia completou quatro anos no dia 24 de fevereiro. Doutor e mestre em Relações Internacionais pela Puc-Rio e professor do Programa de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Fabiano Mielniczuk não vê uma resolução do conflito no curto prazo (Jornal do Comércio, edição de 24/02/2024). O problema para se chegar ao fim da guerra, na verdade, foram e são dois: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o francês Emmanuel Macron. (Régis Bastian)

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.