Biblioteca Pública do RS

Desde 2023, Ana Maria de Souza dirige a Biblioteca Pública do Estado (BPE), espaço que vem registrando aumento no número de leitores, associados, eventos, visitação, catalogação de acervo, livros e interação nas redes sociais (Caderno Viver, edição de 20/02/2026). Ana Maria de Souza é o exemplo de que quando a liderança quer trabalhar, as mudanças acontecem. A Biblioteca Pública do Estado estava abandonada. As antigas gestões criaram, ano após ano, um distanciamento da população e, agora, são visíveis as mudanças, a aproximação das pessoas e o engajamento. Creio que isso se deve a uma gestão competente e com recursos bem direcionados. Fui a alguns eventos do BPE+Cultura e fiquei maravilhada. (Flávia Manabela Oliveira)