Previdência nos municípios

O conselheiro Iradir Pietroski assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e tem como meta conscientizar os municípios com Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) a reformarem os sistemas com desequilíbrios atuariais (Jornal do Comércio, edição de 16/02/2026). Vejo com bons olhos a proposta do TCE de orientar os municípios nas reformas previdenciárias. Muitos gestores, especialmente em cidades menores do Estado, carecem de estrutura técnica para enfrentar o desequilíbrio dos regimes próprios. Se a atuação for pedagógica e preventiva, pode evitar colapsos financeiros que acabam recaindo sobre serviços essenciais e sobre o contribuinte. Ao mesmo tempo, é importante transparência nos critérios e respeito às realidades locais. O Brasil precisa fortalecer a previdência municipal, isso é inadiável. (Antônio Castro, por e-mail)