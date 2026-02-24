Com obras executadas pela Infraero e articulações locais envolvendo poder público e setor produtivo, o Aeroporto de Canela passou a ser tratado como peça estratégica para destravar a conectividade, ampliar o fluxo turístico e reposicionar a cidade serrana como destino competitivo — inclusive para públicos internacionais e de maior renda (Jornal do Comércio, edição de 18/02/2026). O Aeroporto de Canela continuará aguardando. Este terminal só vai servir para aviação executiva, nenhuma empresa vai se interessar. Pior ainda é o aeroporto de Torres, onde não há demanda que atraia voos regulares. (Augusto Bilhalva Goulart)