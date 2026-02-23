Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 23 de Fevereiro de 2026 às 19:13

Importação de arroz

O avanço da produção e das exportações de arroz do Paraguai passou a influenciar de forma direta o equilíbrio do mercado brasileiro e a competitividade do produto gaúcho nos principais centros consumidores do País (Jornal do Comércio, edição de 11/02/2026). Produtores brasileiros estão plantando no Paraguai com menos impostos e com custo de produção inferior, ganhando mais exportando para o Brasil e quebrando os que plantam aqui com o custo de produção e impostos absurdos. (João Alfredo Lantmann)

