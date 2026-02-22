Muitos municípios ainda estão distantes da meta de universalização no tratamento de água estabelecida pelo Marco Legal do Saneamento. No meio rural a situação é ainda mais grave, com quase 70% das famílias sem acesso à rede geral de água (Caderno Empresas & Negócios, edição de 26/01/2026). Parabéns pela reportagem "Falta de saneamento básico é desafio no meio rural". O texto mostra como é necessário o cuidado com a água que consumimos e a água descartada que desprezamos. Trabalhei no desenvolvimento no período pré-pandemia do projeto "Mapeamento em subsuperfície do Aquífero Guarani", no qual foram feitas caracterizações físico-químicas, biológicas e geofísicas das águas de poços rurais na Região Central do Rio Grande do Sul. Os resultados foram entregues aos extensionistas da Emater e publicados em revistas especializadas, de forma a disponibilizá-los gratuitamente à sociedade. Que sirvam para o bem do povo gaúcho. (Cássio Stein Moura, por e-mail).