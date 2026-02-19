Livro de Maílson da Nóbrega

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega lançou o livro “O Brasil ainda pode ser um país rico?” (Caderno Viver, edição de 06/02/2026). O Brasil é rico pelas abundâncias naturais e pelas extensões de terras que temos. Infelizmente, somos pobres pelos políticos que temos e pelos eleitores analfabetos funcionais. Somente com muita educação e cultura mudaremos o sistema de pensar no País. Quanto menos cultura, mais benesses aos eleitores, até chegarmos à bancarrota. (Bento Luiz Serraggio, por e-mail)