Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 17 de Fevereiro de 2026 às 18:54

Transporte urbano

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A prefeitura de Porto Alegre anunciou o aumento da tarifa do transporte coletivo e dos táxis da Capital a partir do dia 19 de fevereiro. O novo valor da passagem de ônibus será de R$ 5,30, um reajuste de R$ 0,30, o que representa um aumento de 6%, enquanto a bandeirada do táxi passa de R$ 6,95 para R$ 7,24 (Jornal do Comércio, edição de 12/02/2026). As frotas de ônibus de Porto Alegre não têm ar-condicionado, e mesmo assim o preço da passagem aumenta. (Raquel Da Silva Castro)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.