Transporte urbano

A prefeitura de Porto Alegre anunciou o aumento da tarifa do transporte coletivo e dos táxis da Capital a partir do dia 19 de fevereiro. O novo valor da passagem de ônibus será de R$ 5,30, um reajuste de R$ 0,30, o que representa um aumento de 6%, enquanto a bandeirada do táxi passa de R$ 6,95 para R$ 7,24 (Jornal do Comércio, edição de 12/02/2026). As frotas de ônibus de Porto Alegre não têm ar-condicionado, e mesmo assim o preço da passagem aumenta. (Raquel Da Silva Castro)