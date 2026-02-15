Banco Master

O colunista Fernando Albrecht escreveu, em seu espaço do dia 09 de fevereiro, que o mundo das estranhezas bancárias chegou a um tal ponto que o banqueiro Daniel Vorcaro investiu R$ 1 bilhão no Banco Regional de Brasília (BRB) para que ele "emprestasse" esse dinheiro ao próprio Master sob forma de títulos (Jornal do Comércio, edição de 09/02/2026). Ignorância é a maior doença de um povo. Se no meio de cegos quem tem um olho é rei, coroem o Vorcaro. Na nossa Pátria só prosperam os carros chineses porque o povo não é patriota e vive de ilusão. Futebol salvando a imprensa, iludindo o povo, matando a fome emocional e perpetuando a burrice. Nossas escolas estão em um estágio de formação da desinformação e de fácil manipulação. Onde está a bandeira brasileira, a mais bonita e cultural do mundo? (José Valdai de Souza, por e-mail)