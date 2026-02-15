Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 15 de Fevereiro de 2026 às 18:48

Banco Master

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

O colunista Fernando Albrecht escreveu, em seu espaço do dia 09 de fevereiro, que o mundo das estranhezas bancárias chegou a um tal ponto que o banqueiro Daniel Vorcaro investiu R$ 1 bilhão no Banco Regional de Brasília (BRB) para que ele "emprestasse" esse dinheiro ao próprio Master sob forma de títulos (Jornal do Comércio, edição de 09/02/2026). Ignorância é a maior doença de um povo. Se no meio de cegos quem tem um olho é rei, coroem o Vorcaro. Na nossa Pátria só prosperam os carros chineses porque o povo não é patriota e vive de ilusão. Futebol salvando a imprensa, iludindo o povo, matando a fome emocional e perpetuando a burrice. Nossas escolas estão em um estágio de formação da desinformação e de fácil manipulação. Onde está a bandeira brasileira, a mais bonita e cultural do mundo? (José Valdai de Souza, por e-mail)

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.