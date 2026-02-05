Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 05 de Fevereiro de 2026 às 18:29

Anuário de Investimentos

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A soma dos investimentos anunciados ou realizados em solo gaúcho em 2025 supera a marca de R$ 90 bilhões. Essa é a cifra apurada pelo Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul. (Anuário de Investimentos, Jornal do Comércio, 28/01/2026). Gostaria de apresentar ao conceituado jornalista Guilherme Kolling os nossos cumprimentos pelo "Anuário de Investimentos" publicado pelo JC. Trata-se de um documento extraordinário, para cuja elaboração se imagina um grande investimento e uma expertise notável.Parabéns ao Jornal por mais esta realização diferenciada! (Moacyr Schukster)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.