A soma dos investimentos anunciados ou realizados em solo gaúcho em 2025 supera a marca de R$ 90 bilhões. Essa é a cifra apurada pelo Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul. (Anuário de Investimentos, Jornal do Comércio, 28/01/2026). Gostaria de apresentar ao conceituado jornalista Guilherme Kolling os nossos cumprimentos pelo "Anuário de Investimentos" publicado pelo JC. Trata-se de um documento extraordinário, para cuja elaboração se imagina um grande investimento e uma expertise notável.Parabéns ao Jornal por mais esta realização diferenciada! (Moacyr Schukster)