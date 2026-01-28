Antes um icônico ponto cultural de Porto Alegre, a galeria Nova Olaria, na Cidade Baixa, receberá três torres residenciais e atrações gastronômicas, mas o espaço não contará com o tradicional cinema Guion e a livraria Bamboletras (Jornal do Comércio, edição de 26/01/2026). A Nova Olaria não era só um prédio, era um símbolo, gente circulando, livros sendo folheados, filmes que não passavam no shopping. Era a Cidade Baixa viva, e não a versão higienizada, gourmetizada e vazia de alma que insistem em vender como “revitalização”. A Bamboletras não saiu porque quis, o Guion não fechou por falta de público. Eles foram empurrados para fora por anos de abandono cultural e promessas que evaporam quando o mercado imobiliário chega. Porto Alegre sempre foi uma cidade que respirou cultura, mas isso só existiu porque a população sustentou. Porque, há muito tempo, as gestões decidiram que cultura é gasto, não investimento. (Patrícia Orlandi)