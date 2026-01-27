O 4º Distrito de Porto Alegre vive um momento de forte apreensão entre empresários devido à percepção de abandono, insegurança e lentidão nas respostas do poder público para os problemas na região (Jornal do Comércio, edição de 26/01/2026). Desde a enchente dos anos 1940, o 4º Distrito já estava semiabandonado. Só ficaram aqueles que pensavam que uma nova enchente daquela proporção não iria mais acontecer. Os antigos donos não investiram mais porque sabiam do problema e do risco, mas as novas gerações não sabiam e aí caíram no “conto do vigário”. (Alexandre Alves)