Investimentos em rodovias

O governador Eduardo Leite projeta que serão investidos R$ 20 bilhões em rodovias gaúchas através dos Blocos 1, 2 e 3, além da já ativa concessão da RSC-287 (Jornal do Comércio, edição de 22/01/2026). Não concordo com políticas privatistas e liberais do governador Eduardo Leite, mas gosto que na esfera federal (óbvio que sem o presidente Lula), ele traria bastante atenção para o Estado. Enquanto que outros governadores de oposição brigavam com o governo federal quando anunciava políticas para os seus respectivos estados, Leite não se importou em aparecer ao lado de Lula para concretizar os investimentos. (Guilherme Jaenisch Cação)