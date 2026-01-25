25 anos do Empresas & Negócios

Criado em um período de profundas transformações na economia brasileira, o caderno Empresas & Negócios, do Jornal do Comércio, completa 25 anos consolidado como uma das principais referências em informação econômica, empresarial e de mercado no Rio Grande do Sul (Empresas & Negócios, edição de 19/01/2026). Parabéns aos editores e jornalistas que integram o time do caderno Empresas & Negócios do Jornal do Comércio e que completou 25 anos de sucesso. O suplemento é diferenciado em um segmento marcado pela quantidade de publicações, mas poucos têm a qualidade que o caderno ostenta periodicamente. Informação de qualidade, diagramação ágil e moderna e novidades são características que asseguram vida longa ao Empresas & Negócios. Parabéns a todos os envolvidos. (Gilberto Jasper, por e-mail)