Atendimento hospitalar

Os hospitais Santa Casa e Divina Providência rescindiram os contratos de operação em 68 Unidades de Saúde de Porto Alegre (Jornal do Comércio, 19/01/2026). O fim dos contratos é uma tragédia anunciada, um desmonte arquitetado minuciosamente. Acabaram com o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), que mantinha as unidades com profissionais habilitados e experientes, com vagas conquistadas em concurso. (Esther Aquino Dias)