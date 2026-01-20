Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 20 de Janeiro de 2026 às 19:06

Acordo UE-Mercosul

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Após mais de 26 anos de negociação, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) avançou com a aprovação do tratado pelos países europeus (Jornal do Comércio, 12/01/2026). Parabéns pela reportagem sobre o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. Foi um dos melhores, senão o  melhor, abordando este assunto tão importante e com pouco conhecimento. O colunista Osni Machado conseguiu dar uma ideia precisa sobre este acordo que deverá trazer implicações econômicas em muitos setores da agroindústria riograndense e brasileira. Alguns setores serão beneficiados e outros, salvo medidas a serem tomadas, serão muito prejudicados. (Ayrton Luiz Giovannini, por e-mail)

Notícias relacionadas