Acordo UE-Mercosul

Após mais de 26 anos de negociação, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) avançou com a aprovação do tratado pelos países europeus (Jornal do Comércio, 12/01/2026). Parabéns pela reportagem sobre o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. Foi um dos melhores, senão o melhor, abordando este assunto tão importante e com pouco conhecimento. O colunista Osni Machado conseguiu dar uma ideia precisa sobre este acordo que deverá trazer implicações econômicas em muitos setores da agroindústria riograndense e brasileira. Alguns setores serão beneficiados e outros, salvo medidas a serem tomadas, serão muito prejudicados. (Ayrton Luiz Giovannini, por e-mail)