Críticos a dois projetos de construção de portos em Arroio do Sal, no Litoral Norte, avaliam que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá vetar a iniciativa (Jornal do Comércio, 16/01/2025). A parte produtiva do Rio Grande do Sul está no Norte, logo o Porto de Arroio do Sal iria ajudar em muito a competitividade do Estado. As empresas da Serra, por exemplo, preferem usar os portos de Itajaí e Imbituba, em Santa Catarina, que são muito mais eficientes e baratos do que o Porto de Rio Grande. (Tiago De Boni)