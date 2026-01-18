Doação de órgãos recorde

O ano de 2025 registrou um índice muito positivo para a área da saúde no Rio Grande do Sul. O Estado registrou 2.446 procedimentos de transplantes de órgãos, um aumento de 8% em relação a 2024, e o maior número dos últimos quatro anos (Jornal do Comércio, 15/01/2026). Que notícia fantástica. O Rio Grande do Sul, não tenho dúvidas, é o povo mais solidário mesmo na dor - perda de ente querido, tragédias naturais e até humanas. (Ivana Goulart)