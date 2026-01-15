O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu duas das principais categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura (Jornal do Comércio, 12/01/2026). Viva a indústria do cinema brasileiro que provê emprego e renda para milhares de trabalhadores deste segmento. Lembrando que foi uma produção com recursos nacionais e internacionais e que está arrecadando mais que o valor investido. Além de um grande filme, um grande negócio. (Cristine Rochol)