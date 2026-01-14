O restaurante Maquiné, considerado o primeiro de Capão da Canoa, no Litoral Norte, celebra 70 anos de portas abertas em 2026 com novidades, como a inauguração de um amplo espaço kids (GeraçãoE,08/01/2026). Frequentei o Restaurante Maquiné entre os anos de 1978 e 2012. É um excelente restaurante e a família proprietária é excepcional. Parabéns aos empreendedores pelos 70 anos. (Rui Mosena)