Contas Públicas

O Rio Grande do Sul voltou a registrar em 2025 uma arrecadação anual de ICMS superior a R$ 50 bilhões (Jornal do Comércio, 09/01/2026). Mesmo com o aumento na arrecadação, as escolas públicas continuam distantes das particulares e os hospitais públicos vão continuar com suas emergências e leitos lotados quando o inverno chegar. Percentuais fixos em que os preços podem e vão continuar subindo são um presente para os governadores. A alíquota do ICMS sobre a luz é 25%. Qual foi o reajuste da energia elétrica em 2025? Na área atendida pela CEEE Equatorial, o reajuste foi de 21,76%, ótimo para os cofres do Estado. Portanto, a maioria do ganho do Estado não veio pela eficiência da gestão pública. (Toninho Saraiva)